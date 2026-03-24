Mobilità, al via la nuova campagna di Legambiente “Destinazione Sostenibilità”

Legambiente Avellino avvia la nuova edizione di “Destinazione Sostenibilità”, la campagna dedicata alla mobilità sostenibile nella città di Avellino.

Nel corso dell’incontro di mercoledì 25 marzo, alle ore 10.30 in Piazza Libertà, sarà presentata la nuova indagine sulla mobilità sostenibile, che nei prossimi mesi coinvolgerà cittadine e cittadini attraverso un questionario finalizzato a raccogliere bisogni, criticità, abitudini e proposte legate agli spostamenti urbani.

Il percorso si concluderà a settembre 2026 con la presentazione di un report finale che restituirà i principali elementi emersi dall’ascolto del territorio.