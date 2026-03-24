Avellino danza con la primavera: al Circolo della Stampa arriva Marcello Sinigaglia

Avellino si veste di primavera… e danza tra le pagine di un romanzo. Domenica 29 marzo, alle ore 10.30, al Circolo della Stampa, arriva da Milano lo scrittore Marcello Sinigaglia, già Premio Pasolini, che presenterà il suo nuovo libro “M’AMA DANCE ACADEMY”. Un incontro a cui parteciperà Paolo Speranza, storico del cinema, e Melania Areopagita, direttrice artistica della Compagnia della Danza e docente di danza classica e moderna.

“Un appuntamento che profuma di rinascita, di arte e di bellezza. Lasciati trasportare… vieni a respirare la primavera con noi” fanno sapere gli organizzatori.