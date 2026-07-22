Mobilità, Insieme per Avellino e l’Irpinia rilancia: «Da anni teniamo vivo il dibattito sulle infrastrutture»

L’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia ha preso parte lunedì scorso al terzo appuntamento della Consulta regionale per la Mobilità, svoltosi nell’auditorium della Regione Campania, al Centro Direzionale di Napoli. Un’occasione che il sodalizio ha colto per rivendicare il percorso portato avanti negli ultimi anni sul tema delle infrastrutture e dei trasporti, considerato uno degli assi strategici per il futuro del territorio.

L’associazione ricorda come il primo appuntamento pubblico dedicato alla mobilità risalga al 23 aprile 2022, quando, presso l’oratorio Santa Chiara di Borgo Ferrovia, organizzò un convegno sull’Alta Velocità e l’Alta Capacità, in occasione del quarantesimo anniversario della nascita dell’Isochimica.

Il percorso è proseguito nel gennaio 2023 con il convegno “Avellino città aperta – Servizi e mobilità”, ospitato nella Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino, al quale partecipò da remoto anche l’allora assessore ai Trasporti del Comune di Valencia, Giuseppe Grezzi.

Un’altra tappa significativa è stata quella del 24 aprile 2024, quando al convento Santa Maria degli Angeli di Torchiati, a Montoro, si è tenuto un confronto dedicato al Lotto Zero e all’elettrificazione della rete ferroviaria, alla presenza di numerosi sindaci della Valle dell’Irno e del sottosegretario alle Infrastrutture Alessandro Morelli, che in quell’occasione sollecitò l’inserimento del Lotto Zero tra le infrastrutture strategiche della Regione Campania.

Successivamente, il 17 luglio 2024, una delegazione dell’associazione ha incontrato a Roma il sottosegretario Tullio Ferrante, continuando un’attività che, spiegano i promotori, è proseguita attraverso la partecipazione a numerosi dibattiti organizzati sul territorio provinciale.

«Affiancati da Svimar, Cittadino Sudd e Centro Studi Edilizia Reale – sottolinea l’associazione – rivendichiamo il nostro ruolo nell’aver mantenuto alta l’attenzione sul tema dei trasporti, sia in città che in provincia. Continueremo a farlo nelle sedi istituzionali e attraverso iniziative pubbliche, come abbiamo sempre fatto».

Per Insieme per Avellino e l’Irpinia, il confronto sulla mobilità rappresenta infatti una sfida decisiva per lo sviluppo dell’Irpinia e per il superamento dell’isolamento infrastrutturale del territorio.