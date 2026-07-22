Estate in città, solo i 15 concerti sul tetto della Dogana saranno su prenotazione: ecco come fare

Prenotazione obbligatoria solo per i quindici concerti in programma sul rooftop della Dogana. Tutti gli altri appuntamenti dell’Estate Avellinese saranno invece completamente gratuiti e ad accesso libero. È il chiarimento dell’assessore alla Cultura e agli Eventi del Comune di Avellino, Luca Cipriano. L’unica novità riguarda i concerti ospitati sul tetto della Dogana, uno degli spazi simbolo della manifestazione. La particolare conformazione del luogo impone infatti una capienza limitata a 50 spettatori per ogni appuntamento. Per questo motivo sarà necessario prenotare il proprio posto attraverso l’app Eventbrite, che diventerà operativa da lunedì. «L’app è utilizzabile esclusivamente per i quindici concerti sul tetto della Dogana, che sono gli unici ad avere una capienza ridotta – spiega Cipriano –. Il rooftop della Dogana ha una disponibilità limitata, come accade in tutte le strutture storiche del mondo. Ogni lunedì sarà possibile prenotare esclusivamente i concerti in programma nella settimana in corso». L’assessore tiene però a sgomberare il campo da ogni equivoco: «Tutti gli altri eventi, ribadisco tutti gli altri eventi, sono gratuiti, aperti al pubblico e non richiedono alcuna prenotazione. Parliamo degli spettacoli in corso Vittorio Emanuele, di piazza Amendola, del concerto di Ferragosto, degli appuntamenti alla Villa comunale, del cinema all’aperto e degli eventi sportivi. Nulla cambia rispetto agli anni passati».

L’Estate Avellinese prende il via con un cartellone di oltre 90 eventi distribuiti in 36 giorni, tra musica, teatro, cinema, comicità, libri, sport e iniziative dedicate alle famiglie. Il primo appuntamento è in programma questa sera con il debutto dei Mercoledì al Centro Storico, che animeranno l’area pedonale con videomapping, musica, spettacoli e animazione per bambini dalle 21 fino a poco dopo la mezzanotte. Per consentire lo svolgimento delle iniziative, l’area sarà chiusa al traffico dalle ore 20 fino all’una di notte, come previsto dall’ordinanza comunale. «Tutti gli eventi – sottolinea Cipriano – sono stati organizzati tenendo conto delle esigenze di chi vuole vivere la città e divertirsi, naturalmente nel rispetto delle regole». In quest’ottica il sindaco Nello Pizza ha firmato nei giorni scorsi specifiche ordinanze che disciplinano la somministrazione degli alcolici, l’utilizzo degli spazi pubblici e i limiti acustici, con l’obiettivo di garantire sicurezza e serenità durante tutta la manifestazione.

Parallelamente è partita anche la campagna di comunicazione dell’Estate Avellinese, con la distribuzione delle brochure in città e la riattivazione dei canali social istituzionali del Comune. Per l’assessore, il programma rappresenta anche un’occasione per riscoprire l’identità del capoluogo. «È un cartellone che racconta i nostri luoghi simbolo, dalla Dogana al Duomo, fino al Re di Bronzo del Fanzago, che diventa il segno distintivo della manifestazione con una luminaria d’autore e una serie di installazioni lungo il corso». Infine il ringraziamento agli uffici comunali del settore Cultura e alla Prefettura per il lavoro svolto nell’organizzazione e nella pianificazione dei servizi di sicurezza. «Avellino deve diventare viva e vitale – conclude Cipriano –. Questa estate è soltanto l’inizio di un grande progetto di rinascita della città».