Mister Matarazzo porta un po’ di Irpinia nella vittoria della Coppa del Re in Spagna

OSPEDALETTO D’ALPINOLO- C’è un po di Irpinia nella vittoria della Coppa del Re. Il papa’ di Pellegrino Matarazzo, l’allenatore della Real Sociedad che ha vinto ieri la Coppa del Re dopo aver sconfitto ai rigori l’Atlético Madrid di Diego Simeone ha origini irpine, precisamente di Ospedaletto D’Alpinolo, la mamma invece originaria di Agnone Cilento. Italoamericano, 48 anni, Matarazzo e’ approdato nei Paesi Baschi a fine anno. E’ riuscito con la Real Sociedad a conquistare la quarta coppa di Spagna per il club. Nato a Wayne, nel New Jersey, si è laureato in matematica alla Columbia University di New York e, una volta terminati gli studi, si è trasferito in Germania. Dal 2010 al 2017 si è occupato del settore giovanile del Norimberga. Nel 2017 è stato ingaggiato dall’Hoffenheim per curare dapprima il settore giovanile, per poi diventare assistente per la prima squadra. Il 30 dicembre 2019 subentra, a stagione agonistica in corso, nel ruolo di tecnico dello Stoccarda a Tim Walter. Termina il campionato al secondo posto, riuscendo a ottenere la promozione in Bundesliga. Il 10 ottobre 2022, in seguito a una prolungata serie di risultati negativi, viene esonerato dall’incarico di allenatore dello Stoccarda.L’8 febbraio 2023 subentra sulla panchina dell’Hoffenheim, in quel momento quintultimo in Bundesliga con 19 punti dopo 19 turni. Riesce a conquistare la salvezza terminando il campionato al dodicesimo posto. La stagione seguente invece si piazza settimo qualificandosi per l’Europa League. Nel giugno del 2024 proprio ad Ospedaletto d’Alpinolo gli era stata anche conferita la cittadinanza onoraria da parte del sindaco Luigi Marciano, che aveva scritto: Orgoglio ed Onori per la nostra Comunita’ Il Consiglio Comunale ha Conferito la Cittadinanza Onoraria. Pellegrino Matarazzo originario di Ospedaletto per i traguardi raggiunti,quale allenatore di calcio nella Bundesliga e non solo.