“Missione Ucraina”, hub di raccolta a Montefusco. Anche la Compagnia San Pio partecipa alla gara di solidarietà in atto a favore della comunità colpita dalla guerra.

Per questo motivo, è stato attivato un hub di raccolta presso il Convento di Sant’Egidio a Montefusco, spartiacque tra Sannio e Irpinia, dove fino al 12 marzo si potranno consegnare materiali di prima necessità come medicinali salvavita, kit sanitari, omogeneizzati, pannolini baby, pannoloni per adulti, vestiti per bambini (non adulti) sacchi a pelo, tappetini, coperte, generi alimentari a lunga scadenza come riso, farina, latte, conserve, salse, non per ultimo carne in scatola.

“Missione Ucraina è diretta dal nostro referente Americano Padre Tri Pham della diocesi di Palm Beach. Chi vuole contribuire può consegnare all’hub di Montefusco, oppure a Benevento alla nostra sede contattando la nostra pagina social Compagnia San Pio.Insieme possiamo fare la differenza”.