Miss Over Pina Lambiase: da Mirabella in Sardegna, la regina della serata

Nello scenario di San Teodoro in Sardegna, sabato 10 Settembre, si è svolto un concorso di bellezza al quale ha partecipato come madrina d’eccezione la Miss Over Pina Lambiase, di Mirabella Eclano.

L’evento, nella spettacolare location Hotel Le Rose, sulla costa Smeralda, è stato organizzato dalla Giolu Fashion Eventi, con lo stilista Gianluca Piras ed Esterina Corpaci.

Ospite d’onore la modella Grazia Maria Samantha dalla Germania. Dalla Sicilia invece la simpaticissima Piera Longo, modella e attrice dal sorriso mediterraneo.

La madrina d’eccezione, da Mirabella Eclano, Miss Over Pina Lambiase, con la sua bravura ha conquistato ancora una volta il pubblico sardo in ambito artistico. La miss irpina è stata incoronata regina della serata.