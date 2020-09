Attualità Miss Mamma italiana, in gara anche Maria Teresa di Santo Stefano del Sole 5 Settembre 2020

Da ieri fino a domani, domenica 6 settembre, sono in programma le fasi finali della 27^ edizione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni.

Tra le mamme in gara anche Maria Teresa Ginolfi di Santo Stefano del Sole, assistente in uno studio dentistico, mamma di Lorenzo e Federico, di 25 e 14 anni.

“Miss Mamma Italiana” è il primo concorso in Italia dedicato alla figura della mamma ed è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.

Oltre mille le mamme partecipanti alle oltre 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, fino al primo week end di agosto di quest’anno, ma solo le vincitrici delle Finali Regionali sono in gara per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana GOLD 2020”.

Domani alle ore 17.00 alla Fiera di Forlì, invece, avrà inizio la Finale Nazionale, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2020” fascia di età 46/55 anni, le mamme, oltre ad effettuare la classica passerella in abito elegante, in abito casual, effettueranno anche la prova in costume da bagno “Sunny Beach” il costume di “Miss Mamma Italiana” ed ognuna di loro, si cimenterà in una prova di abilità che mostrerà un loro talento (ballo, canto, recitazione, sport e arte).

Le serate saranno presentate da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante e ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.