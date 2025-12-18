Mirabella Xmas Street: musica, sapori e magia nel cuore del paese

Mirabella si prepara a vivere una notte di festa, musica e sapori con Mirabella Xmas Street, l’evento natalizio che trasforma il cuore del paese in un vivace villaggio a cielo aperto, organizzato dall’Associazione Vivi Mirabella. Il 26 dicembre a partire dalle 16:00, spazio all’intrattenimento per i più piccoli con “Il Paese delle Meraviglie”, tra giochi, animazione e fantasia.
Alle 18:00 aprono le suggestive “Piccole Botteghe”, mentre dalle 20:30 protagonisti i sapori con l’apertura degli stand gastronomici, in compagnia del Maestro Massimo Lobresca. La serata continua alle 21:30 con il live dei Lumanera, seguito alle 23:30 dal DJ set di Nora Rich. A chiudere la notte, all’1:00, la musica di DJ Antonio Imbriano.