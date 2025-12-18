Maltrattava la compagna, condanna definitiva e arresto per un cinquantenne

AVELLINO- La condanna a due anni maltrattamenti in famiglia diventa definitiva e per un uomo di 53 anni arriva l’arresto. Il personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino nella giornata di ieri, ha dato esecuzione ad un’ordinanza per la carcerazione disposta dalla Procura della Repubblica nei confronti di un uomo di 53 anni di Avellino, riconosciuto colpevole, dopo la sentenza definitiva, del reato di maltrattamenti in famiglia aggravati, commessi, negli anni, in danno della sua compagna, talvolta anche sul luogo di lavoro della stessa. Il condannato, rintracciato presso la sua abitazione, dopo gli adempimenti di rito, è stato associato alla Casa Circondariale “A. Graziano” di Bellizzi-Avellino, dove dovrà espiare la pena di 2 anni di reclusione. Le misure e le attività svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino nell’ambito del cd. Codice Rosso sono tese a rafforzare la tutela delle fasce deboli con l’obiettivo di proteggere le persone in condizioni di vulnerabilità.