Mirabella, incendio pulmino scolastico: si riunisce comitato ordine pubblico in Prefettura. Molto probabilmente, il summit si terrà già lunedì prossimo. A richiederlo è stato il sindaco di Mirabella Eclano, Ruggiero. Il pulmino scolastico è stato incendiato nei giorni scorsi. Ulteriori danni sono stati evitati grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Sono in corso, ovviamente, tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri.

Il commento del primo cittadino di Mirabella Eclano su facebook sull’episodio è stato particolamente duro. Ruggiero ha scritto: “Un attentato di stampo “camorristico” ai danni del patrimonio pubblico.E’ ass urdo. Ho chiesto al Prefetto la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà probabilmente lunedì prossimo. Un atto vile sul quale va fatta immediatamente chiarezza”.

Anche l’assessore D’Ambrosio ha esternato il suo pensiero sui social. “Un gesto gravissimo compiuto a ridosso della ripresa delle attività scolastiche che fa riflettere sulla deriva di una società in cui neppure i diritti dei più piccoli vengono risparmiati”.

“Pensavamo che l’emergenza Covid avesse fatto finalmente comprendere a tutti il valore fondamentale della scuola, il suo essere un bene comune e invece ci troviamo di fronte ad atti vigliacchi di vandalismo, compiuti tra l’altro ai danni di un Comune che non si è mai tirato indietro nel dare sostegno alle politiche scolastiche ed educative proposte dalla dirigente e dal corpo docente in questi anni”.

“Rassicuriamo in ogni caso i genitori e le famiglie, ci stiamo già attivando per l’acquisto di un nuovo pulmino che garantisca il trasporto scolastico come ogni anno e ci auguriamo davvero che i responsabili siano presto rintracciati”, ha concluso l’assessore di Mirabella.