Centro Autismo Avellino, Alaia: “Con Ferrante una luce in fondo al tunnel”

Riceviamo e pubblichiamo:

Un nuovo percorso, una rinnovata speranza quella che si profila per il Centro Autistico di Avellino che vede, finalmente, una luce in fondo al tunnel in seguito alla presenza del nuovo direttore dell’Asl il Dott. Mario Ferrante a cui l’ex Sindaco di Sperone il Dott.

Salvatore Alaia, rivolge il saluto di benvenuto con la speranza che si possa mettere la parola fine ad una vicenda che da anni tormenta la coscienza di tanti cittadini a cui bisogna dare risposte concrete.

Alaia, dal canto suo, non ha mai abbassato lo sguardo, non si è mai arreso, ha continuato la sua battaglia con grande determinazione alla ricerca della giusta attenzione da parte delle istituzioni competenti in considerazione della necessità di dotare la provincia di Avellino di una struttura fondamentale per cercare di venire incontro alle esigenze di tante famiglie che continuano quotidianamente ad affrontare le problematiche legate all’autismo.

“Sono convinto – dichiara Alaia – che la presenza del Dott. Ferrante, oltre a rappresentare un cambio di rotta nella gestione dell’ Asl, possa portare alla realizzazione di un sogno che da oltre un decennio continua a tormentare il mio animo che si calmerà solo quando vedrà l’apertura del Centro Autistico di Avellino”.