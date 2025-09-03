Mirabella Eclano si prepara alla Festa del Carro 2025

Anche quest’anno Mirabella Eclano si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Settembre Eclanese – Festività di Maria SS. Addolorata e la celeberrima Festa del Carro. Una tradizione secolare che unisce fede, cultura e spettacolo, attirando migliaia di visitatori da tutta la Campania.

Il programma civile 2025, presentato ufficialmente nei giorni scorsi, offre un ricco calendario di eventi che animeranno la città dal 23 agosto al 28 settembre.

Cuore pulsante delle celebrazioni resta la Grande Tirata del Carro (20 settembre), uno dei momenti più suggestivi e partecipati, in cui il maestoso carro votivo, trainato a forza di braccia, attraversa le strade cittadine in un rito di devozione e identità comunitaria. A chiudere le celebrazioni sarà la Festa dell’Ottava (27-28 settembre), con la processione e lo spettacolo musicale che accompagneranno i fedeli e i visitatori verso la conclusione di un mese indimenticabile.

Non mancheranno momenti di intrattenimento per tutte le età. Il programma prevede:

Concerti e serate musicali, tra cui il live dei Gemelli Diversi (22 settembre), il sound travolgente dei 99 Posse (21 settembre) e il ritmo raffinato del sassofonista internazionale Jimmy Sax Cover (18 settembre).

Cabaret e show comici, con ospiti come Simone Schettino (17 settembre).

Spazio ai giovani con DJ set, tra cui il format Ibiza DJ Set (13 settembre) e altre serate all’insegna della musica dance.

Cultura e spettacolo popolare, dalla rassegna “Irpinia Sacra” (15 settembre) ai gruppi folk locali come i Piccimondo (19 settembre).

Non poteva mancare il gusto delle tradizioni culinarie eclanesi: il 6 e 7 settembre torna la Sagra della Panonocchia, con specialità tipiche e serate musicali a tema. In programma anche serate dedicate allo street food contadino durante la Festa dell’Emigrante (17 e 18 settembre).

Settembre sarà anche un mese di sport con il 39° Torneo Rionale di Calcio “Città di Mirabella Eclano” e il Trofeo Neffa Ernesto – Ettore Sirignano (23 agosto). Non mancano corsi di guida sicura su kart (10 settembre) e spettacoli itineranti nelle piazze cittadine.