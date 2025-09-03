Il Col. Albanese saluta l’Irpinia: “Porto con me l’orgoglio di essere stato vostro concittadino”

«La gente irpina si contraddistingue per essere al tempo stesso umile e orgogliosa. È gente onesta che lavora con silenziosa dedizione, ma che, quando esce dai confini del territorio, racconta al mondo l’orgoglio di provenire da questa terra. Lascio qui una parte del mio cuore e porto con me, nel mio cuore, una parte d’Irpinia. Spero di esserne all’altezza e di poter manifestare anch’io lì dove andrò l’orgoglio di essere stato un concittadino irpino». Con queste parole, il Colonnello Domenico Albanese ha salutato Avellino e l’Irpinia al termine del suo mandato alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri, durato due anni.

Un mandato intenso, caratterizzato dall’impegno costante nel fronteggiare criticità e fenomeni complessi accaduti sul territorio. «È evidente – ha sottolineato Albanese – che possano verificarsi episodi in grado di turbare la tranquillità quotidiana di un territorio. È successo anche in passato, non siamo di fronte a fenomeni del tutto nuovi. Quello che conta è che, come avvenuto in passato, anche adesso vi sia il massimo impegno per fornire risposte più tempestive ed efficaci possibili ai cittadini. È questo che loro si aspettano. Se possibile le attività di indagine, che sono in corso, disveleranno anche le motivazioni che sono alla base dei gesti. Molto spesso quello che influisce in modo negativo sulla sensazione di sicurezza o meno di un cittadino è il fatto di non sapersi spiegare il motivo dei fatti. Le indagini servono a dare risposte anche in questo senso, con il tempo che occorre. Ma l’impegno, così come in passato, continuerà nella stessa misura in futuro».