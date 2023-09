Mirabella Eclano, servizio straordinario di controllo del territorio

Disposti dalla Questura, nel Comune di Mirabella Eclano (AV), sono stati predisposti, a seguito di determinazione assunta dal Prefetto di Avellino Paola Spena, mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati in genere ed in particolare a prevenire i reati predatori e furti in appartamento, in aumento negli ultimi giorni.

L’adozione dei citati servizi posti in essere nella giornata di lunedì 25 settembremediante posti di controllo dislocati sulle principali arterie stradali del comune irpino e nei pressi delle località Santa Caterina, Pianopantano, Ponte Concezione, Calore e contrada San Michele, hanno visto l’impiego di pattuglie del Commissariato di Ariano irpino, di Personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania ed hanno consentito di:

• controllare 86 veicoli;

• identificare 162 persone, delle quali 27 con precedenti di polizia;

• controllare 4 esercizi commerciali;

• contestare 1 violazione al Codice della Strada.