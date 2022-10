Mirabella Eclano, controlli a tappeto dei carabinieri

Controlli a tappeto su tutto il territorio di competenza da parte dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. A Montemiletto, foglio di via obbligatorio per due persone di origine romena che giravano su un autocarro sospetto senza nessuna giustificazione precisa.

A Mirabella Eclano, un giovane della provincia di Napoli è stato sorpreso in possesso di modica quantità di marijuana: è stato pertanto segnalato all’autorità amministrativa e la droga è stata sottoposta a sequestro. Fermate anche tre persone di età compresa tra 30 e 50 anni in evidente stato di alterazione psicofisica.

Sono stati sottoposti al test alcolemico all’esito del quale gli è stato riscontrato un tasso superiore al limite massimo consentito dalla legge. Pertanto, oltre al ritiro delle rispettive patenti di guida, nei loro confronti è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.