Mirabella Eclano, i Carabinieri intensificano i controlli durante la Festa della Repubblica

L’attività di controllo del territorio promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino anche in occasione della Festa della Repubblica ha promosso una vasta azione di prevenzione sull’intera rete stradale della provincia Irpina.

Particolarmente intensi sono stati i controlli eseguiti dai Reparti che fanno capo alla Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano che ha coordinato numerosi posti di controllo lungo le arterie stradali maggiormente interessate dal flusso veicolare, sia locale che turistico.

Gli equipaggi impegnati hanno proceduto al controllo di oltre 50 veicoli, ritirando 4 documenti di guida e sequestrando due veicoli.

Oltre alle numerose violazioni alle norme del Codice della Strada rilevate dai militari, due maldestri conducenti si sono visti ritirare la patente di guida con contestuale segnalazione alla competente Prefettura quali “assuntori di sostanze stupefacenti”. I due, un 20enne ed un 38enne, entrambi residenti in provincia di Avellino, all’esito di mirate perquisizioni personali e veicolari sono stati trovati – rispettivamente – in possesso di modiche quantità di hashish e crack.

Ancora una volta i controlli svolti dall’Arma dei Carabinieri dimostrano come la tipologia delle sostanze stupefacenti in circolazione, in special modo tra i più giovani, sia la più varia: si passa dalle cosiddette droghe leggere a sostanze molto più pericolose come il crack.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, impegnato in una costante attività di prevenzione e contrasto a qualunque forma di illegalità, ricorda che guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche oppure quando si è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è un comportamento vietato dalla legge, che può avere conseguenze gravissime per tutti gli utenti della strada. Le sanzioni connesse a tali condotte sono particolarmente severe e possono produrre effetti sia di natura amministrativa che penale.