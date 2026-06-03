Avellino, l’Arma dei Carabinieri celebra il 212° Anniversario della Fondazione

Alle ore 9.30 di venerdì 5 giugno 2026, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, alla presenza di Autorità civili, religiose e militari, verrà celebrato il 212° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, insieme al Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, renderà un tributo ai Caduti dell’Arma, deponendo una corona d’alloro alla lapide dedicata alla loro memoria nel cortile della Caserma, e illustrerà le attività sul territorio della provincia; seguirà la consegna di ricompense a militari che si sono distinti in attività meritorie.

Dal 1920, queste tradizionali celebrazioni accomunano due fatti significativi per l’Istituzione: la genesi del Corpo dei Carabinieri Reali con le Regie Patenti del 13 luglio 1814 e il conferimento della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma, il 5 giugno 1920, in ricordo del contributo fornito nel corso della “Grande Guerra”, in innumerevoli prove di coraggio e attaccamento al dovere, da Carabinieri di ogni ordine e grado.

Da quel giorno, gli episodi in cui i Carabinieri hanno dimostrato il proprio valore si sono susseguiti negli anni e il medagliere ne è prova. Oltre due secoli che vedono l’Arma impegnata nei conflitti che hanno infiammato l’Italia, nelle missioni all’estero, nella lotta al terrorismo e alle mafie, nella partecipazione ad operazioni di pace all’estero, senza dimenticare il quotidiano impegno nel contrasto alla criminalità comune e organizzata.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha competenza sull’intera provincia e per l’assolvimento delle principali attività istituzionali si avvale di:

– un Reparto Operativo, che inquadra il Nucleo Investigativo e il Nucleo Informativo;

– 7 Compagnie Carabinieri situate ad Avellino, Ariano Irpino, Baiano, Mirabella Eclano, Montella, Sant’Angelo dei Lombardi e Solofra;

– 67 Stazioni Carabinieri, che hanno competenza sui 118 comuni della provincia;

– una Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Avellino, che opera alle dipendenze funzionali dell’Autorità Giudiziaria.

In perfetta sinergia con i reparti dell’organizzazione territoriale operano il Gruppo Forestale Carabinieri ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

L’Arma è costantemente impegnata al servizio dei cittadini con una struttura organizzativa che ha la sua matrice nell’aderenza alle molteplici esigenze delle differenti realtà territoriali irpine, con una struttura complessa, antica ma sempre in linea con i tempi, aderente alle mutevoli situazioni socio-ambientali e dotata di un dispositivo flessibile che le consente di rispondere con celerità alle esigenze di sicurezza che da più parti provengono.