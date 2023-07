Mirabella, in Consiglio via libera per McDonald’s e piazzetta al Passo

Consiglio comunale ieri a Mirabella Eclano, tra i diversi argomenti approvati l’atto di indirizzo per l’insediamento di un McDonald’s in zona Fontana del Re e l’acquisizione dell’area ex Agip al Passo per la realizzazione di una piazzetta con area verde e parcheggio.

Discussione molto accesa con pareri diametralmente opposti prima dell’approvazione del business plan presentato con il timbro McDonald’s da un’agenzia in rappresentanza del colosso americano del fast food, per illustrare l’attività che si vuole insediare con relativa ricaduta occupazionale, circa 50 unità. C’è chi ritiene che potrebbe incidere negativamente sulle attività di ristorazione esistenti ed ha espresso preoccupazione e parere sfavorevole e chi invece è convinto che possa rappresentare la novità che traina persone in zona e fa da incentivo anche per le altre attività.

Riguardo l’area ex Agip, lo spiazzo era in disuso da anni; vi furono delle perdite di carburante e relativi contenziosi tra i privati e Eni che è proprietaria dell’area. Oggi quelle infiltrazioni sono state sanate, presentati i certificati di bonifica da parte della multinazionale dei carburanti che però, nel frattempo, ha perso interesse per la struttura e l’ha lasciata nell’abbandono tra erbacce, arbusti e locali oramai fatiscenti. Un pugno nell’occhio nel bel mezzo della frazione Passo, un ricettacolo di rifiuti ed animali. Da qui la proposta da parte del comune di Mirabella di acquisire l’area ed avere uno spazio pubblico da dedicare alla socialità. Votato favorevolmente lo studio di fattibilità, non senza un’intensa discussione anche su questo argomento. Dunque un primo tassello per poi procedere all’acquisto dell’area. 3200 mq. La cifra necessaria è di 130mila euro. Fondi già resi disponibili dal bilancio comunale. A spingere per la realizzazione del progetto soprattutto i consiglieri Raffaella Rita D’Ambrosio e Gennaro Buonopane.

«Il primo mattone è stato messo – afferma Buonopane – dopo un po’ di tempo ed una lunga interlocuzione con i referenti di Eni siamo riusciti con il nostro Ufficio tecnico, nella persona di Antonio Masciola, ad avere un incontro proficuo finalizzato all’atto di compravendita. Quindi vista la disponibilità a trattare abbiamo potuto portare in Consiglio lo studio di fattibilità, saranno necessari poi tutti i passaggi tecnici per avvalorare la proposta. Ritengo importante, in un’area di grande sviluppo commerciale nei pressi di San Michele, dove insistono i centri commerciali e molte altre attività che stanno crescendo, creare un punto di incontro, di servizi quali il parcheggio, le giostrine per i bambini; vedo l’utilità della famosa “agorà”. Rispetto alla stucchevole polemica tra le frazioni ed il centro, dico che la città è una sola e ogni zona va valorizzata per le sue caratteristiche. Credo nella vocazione di un area che va sfruttata nel modo giusto e così, ad esempio il Passo per lo sviluppo commerciale, il centro quale volano turistico per la presenza di monumenti, chiese e musei che sono, insieme al Carro e ad Aeclanum, i nostri gioielli».