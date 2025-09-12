VIDEO/ Mirabella accoglie le ceneri di Emilio Fede, la figlia Sveva: “Contenti di rispettare le sue volontà”

Al cimitero di Mirabella Eclano l’urna con le ceneri di Emilio Fede, storico direttore del Tg4, è stata accompagnata dalla figlia Sveva nella cappella di famiglia. Qui, le sue spoglie riposeranno accanto a quelle della moglie, Diana De Feo, originaria proprio di Mirabella e scomparsa quattro anni fa. Ad accogliere Sveva, il sindaco Giancarlo Ruggiero, che ha sottolineato il legame affettivo tra la comunità e la famiglia De Feo: «Sapevamo che sarebbe stato portato qui. Emilio Fede è stato una figura importante e conosciutissima. Alcune volte ha visitato Mirabella Eclano, partecipando anche a un concorso cinematografico».

Nel suo ricordo, la figlia Sveva ha voluto tracciare un ritratto intimo e professionale del padre: «Siamo contenti di rispettare le sue volontà. A 94 anni ha vissuto una vita meravigliosa, ricca di storie da raccontare. È stato inviato speciale in Africa, direttore del Tg1, di Tv7, e poi direttore e conduttore del Tg4. Ha inventato la conduzione in piedi e la diretta televisiva». Sveva ha ricordato anche il carattere forte del padre: «La celebre frase “Che figura di M…” è stata la testimonianza del suo carattere sempre tumultuoso, come quello dei De Feo».

Sveva ha ricordato anche la fondazione già istituita in ricordo della madre e a nome dello stesso Emilio Fede: «Andremmo a recuperare tutti questi legami che ci uniscono con l’Irpinia e con nonno Italo». Parte delle ceneri, in un momento successivo, saranno sparse nel mare di Capri, sempre secondo le volontà di Fede.