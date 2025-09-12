L’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia” ricorda il regista Pino Tordiglione a quasi 10 anni dalla scomparsa e presenta il libro di Virgilio Caivano “La crisi idrica – la vera questione meridionale” al caffè hope di Avellino sabato 13 Settembre alle 17,30.

“Un momento importante – sottolinea Pasquale Luca Nacca, il presidente dell’associazione organizzatrice – per ricordare sia chi come Pino Tordiglione ha sensibilizzato l’opinione pubblica sul tema dell’acqua col film “Il bacio azzurro”, sia l’autore del

testo, coordinatore di Piccoli Comuni Italiani, che sottolinea come la crisi idrica riguardi tutto il Sud Italia.

Parteciperà anche la Svimar, con il presidente Giacomo Rosa. Si proveranno a dare soluzioni al tema, anche alla presenza del professore di geologia applicata Sabino Aquino.