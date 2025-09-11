Il Ministro Piantedosi in Irpinia: tappa ad Ariano e a Biogem

È arrivato in Irpinia il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per inaugurare l’anno scolastico all’Istituto “Don Milani” di Ariano Irpino e per presenziare l’apertura della 17ª edizione del meeting “Le Due Culture” promosso da Biogem. Due eventi collegati, su istruzione, integrazione tra saperi e visione per il domani.

Il primo appuntamento è stato all’Istituto “Don Milani”, dove il Ministro ha presenziato alla cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico. La dirigente scolastica, Filomena Colella, ha definito la presenza del Ministro “non solo un onore, ma un segno tangibile dell’attenzione delle istituzioni verso la scuola”. Piantedosi ha parlato dell’inizio come di una proiezione nel futuro, richiamando l’idea che ogni anno scolastico rinnovi un impegno verso i giovani e verso il miglioramento della comunità intera. Ha anche ribadito il valore della legalità come fondamento della scuola: “La scuola è legalità, qui si impara a vivere in una società nel rispetto delle regole e del prossimo.”

Questo primo momento ha dunque ben messo a fuoco come per il Ministro non si tratti solo di adempimenti istituzionali, ma di riconoscere il valore della scuola come luogo di crescita civile, oltre che culturale e formativa. La seconda tappa della visita è stata quella al meeting Le Due Culture, promosso da Biogem, che quest’anno (11-14 settembre 2025) ha scelto come tema “Intelligenza umana”.