Il primo torneo di Calcio “Forze di Polizia/ Enti”. La direttrice Casaburo: “Lo sport è una palestra continua alla vita”

Si è svolta questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Torneo di Calcio a 8 “Forze di Polizia/Enti”, manifestazione ideata e organizzata dal personale di Polizia Penitenziaria di Avellino. Il torneo vedrà la partecipazione di otto squadre, suddivise in due gironi: Ordine dei Giornalisti, Ordine degli Avvocati, Polizia Penitenziaria, Questura di Avellino, Vigili del Fuoco, Esercito, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Durante l’incontro con la stampa, la direttrice del carcere di Avellino, Maria Rosaria Casaburo, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Lo sport è una competizione sana, una palestra continua alla vita. È importante che ci sia integrazione sul territorio, cooperazione tra le forze dell’ordine con le quali collaboriamo quotidianamente, con l’Ordine dei Giornalisti e con gli Avvocati. C’è bisogno di un’attenzione serena sul mondo penitenziario. Ma questa iniziativa è anche per il benessere del personale: il nostro è un lavoro molto complesso e un po’ di sano sport farà bene».

L’evento, oltre a rappresentare un momento di aggregazione, si propone come occasione per rafforzare i legami tra istituzioni, categorie professionali e comunità, attraverso il linguaggio universale dello sport.