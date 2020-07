Cronaca Minaccia parroco per 20 euro, arrestato 18enne 12 Luglio 2020

Si è introdotto nella struttura per minori stranieri di Via Don Bosco e in evidente stato di agitazione ha preteso 20 euro dal parroco che gestisce l’associazione. L’ha minacciato: se non avesse consegnato la somma avrebbe sfasciato tutti i locali. E’ così finito in manette un 18enne di origini nigeriane già noto alle forze dell’ordine, arrestato per tentata estorsione dai Carabinieri della Stazione di Napoli Stella.

I carabinieri – allertati dalla vittima – lo hanno sorpreso all’interno della struttura mentre continuava a pretendere la consegna del denaro da parte del sacerdote. Tradotto al carcere di Poggioreale, è ora in attesa di giudizio.