Minaccia di gettarsi dal balcone di via Dante: sfiorata la tragedia dell’Immacolata in città

Poteva trasformarsi in tragedia questo giorno dell’Immacolata in città. Intorno alle 17:30 la Volante della Questura di Avellino è intervenuta nella centralissima via Dante dove una signora, una 53enne, si trovava sul terzo piano del palazzo piegata col busto sulla ringhiera del balcone, apparentemente in preda a un malore.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Fortunatamente la donna è stata prontamente messa in salvo, evitando così una tragica conclusione. La 53enne è stata successivamente affidata ai soccorritori del 118, che hanno valutato le sue condizioni e le hanno fornito l’assistenza medica necessaria. Attualmente si trova sotto osservazione presso l’ospedale Moscati.