Minaccia autista e passeggeri con estintore: condannato e scarcerato

PALINURO- Un anno e otto mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale con pena sospesa ed arresto convalidato per una delle tre contestazioni per cui la Procura di Vallo Della Lucania aveva invocato la misura cautelare in carcere. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un trentaseienne di Solofra, difeso dal penalista Carmine Ruggiero, resosi protagonista ieri di una vero e proprio pomeriggio di ordinaria follia a Palinuro. Per le accuse di lesioni nei confronti di tre carabinieri, l’autista del bus e una passeggera, oltre che per i danneggiamenti al mezzo, non è stato invece convalidato l’arresto. L’arresto era stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Sapri, intervenuti dopo la segnalazione del soggetto che stava minacciando passeggeri e autista del bus con un estintore senza alcun motivo. Ed era stato bloccato dai Carabinieri che su disposizione del pm di turno della locale Procura lo avevano tradotto in carcere.