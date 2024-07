Anche ad Avellino un minuto di silenzio in ricordo dei due Vigili del Fuoco morti a Nova Siri, in provincia di Matera, mentre volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme.

“Il nostro pensiero vola in cielo, il vostro ricordo vivrà sempre fra noi. Ciao Giuseppe, ciao Nicola. Dal Nord al Sud, oggi in tutte le sedi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, compreso quella di Avellino, è stato effettuato un minuto di silenzio dedicato ai due colleghi morti ieri in provincia di Matera, a Novi Siri, durante un incendio per il salvataggio di una famiglia” questo il messaggio dei caschi rossi.