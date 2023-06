Minacce in aula, il difensore di Maggio: chiederemo di essere ascoltati dal pm

AVELLINO- Il presidente del Consiglio Comunale di Avellino Ugo Maggio chiederà di essere ascoltato dal pm che ha firmato nei suoi confronti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per minacce nei confronti del delegato all’Alta Capacita’ del governatore De Luca, Francesco Todisco.

L’esponente politico non ha rilasciato al momento dichiarazioni, ma ad anticipare la richiesta in una nota è stato il suo avvocato, il penalista Luigi Petrillo: “Riteniamo che la vicenda non abbia alcuna rilevanza penale-scrive Petrillo – Chi mai potrebbe, infatti, seriamente pensare che il dott. Maggio, stimato urologo e politico di specchiata moralità, abbia inteso effettivamente preannunziare azioni violente nei confronti di un consigliere regionale?

E chi potrebbe mai altrettanto seriamente congetturare che le frasi incriminate, riportate al destinatario, lo avrebbero effettivamente intimidito? Confidiamo che il fatto possa essere ridimensionato e chiarito in ogni aspetto quando saremo ascoltati dal Pubblico Ministero, cui chiederò di interrogare il Dott. Maggio, che, credo, abbia già abbondantemente rassicurato la città ed il Consigliere Todisco, facendo pubblica ammenda e chiedendo scusa ad entrambi”.