Minacce e botte alla ex: rito abbreviato per 56enne avellinese

AVELLINO – Dovrà comparire il prossimo diciassette maggio davanti al Gup del Tribunale di Avellino un cinquantaseienne avellinese, accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex.

Il pm della Procura di Avellino Vincenzo Toscano aveva chiesto infatti al Gip del Tribunale Francesca Spella di poter procedere con il rito immediato, ma le difese, gli avvocati Alberico Villani e Nello Pizza, hanno avanzato richiesta di rito abbreviato. Le accuse a carico dell’imputato, sulla base delle denunce sporte dalla vittima, una trentaquattrenne dell’Est Europa, difesa dall’avvocato Costantino Sabatino, raccolte dal personale della Squadra Mobile di Avellino.

Un incubo per la vittima. A partire dal 29 marzo del 2023, quando lui le aveva chiesto di tornare insieme e di fronte alle sue perplessità, aveva iniziato a minacciarla. Una vera e propria escalation quelle subita a far data da quel giorno e fino al 14 ottobre scorso dalla donna che era stata anche aggredita in due occasioni.

La prima in Piazza Libertà, quando era insieme alla sua bambina di 10 anni e al suo avvocato di fiducia. Nel successivo mese di agosto era stata avvicinata nel Parco Santo Spirito, dove prima l’ aveva apostrofata in malo modo e poi colpita con violenza. Tutti episodi denunciati. Nell’ultima occasione, il cinquantaseienne, nonostante fosse soggetto alla misura del divieto di avvicinamento, aveva minacciato il nuovo compagno della donna, mimando anche il segno di tagliargli la gola.