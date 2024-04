Capodanno a Roma: suggerimenti e consigli per festeggiare alla grande

Roma, la Città Eterna, ogni anno si prepara a salutare il vecchio anno e ad accogliere il nuovo con sempre più eventi, musica e spettacoli. Dalle suggestive atmosfere del centro storico, dove ogni angolo riverbera la grandiosa storia dell’urbe, alle feste nelle discoteche più in della penisola, la notte di San Silvestro nella Capitale non può che essere un’esperienza indimenticabile. Purtroppo Roma è anche una metropoli e il suo traffico non è certo famoso per essere un mare in cui è facile nuotare. Un discorso che vale ancora di più per coloro che vengono da fuori e magari non sono nemmeno provvisti di un mezzo proprio.

In questo caso in realtà non c’è da preoccuparsi troppo, la Capitale offre diverse soluzioni per muoversi a Roma per coloro che, la notte dell’ultimo dell’anno, non possono o non vogliono utilizzare un mezzo proprio per spostarsi.

Un ventaglio di opzioni per muoversi in libertà

a Roma, per il Capodanno il rischio dello stress del traffico e del parcheggio è alto. Per questo molti ricorrono a mezzi alternativi, motivo per cui la rete dei mezzi pubblici e privati si amplia e si potenzia per tutta la notte, offrendo diverse opzioni per soddisfare ogni esigenza.

Metropolitana: le linee A, B e B1 saranno operative fino all’alba del 1° gennaio, con frequenze incrementate per tutta la notte. Potrete immergervi nelle suggestive atmosfere del centro storico o raggiungere con facilità le zone periferiche della città, per vivere il Capodanno in ogni suo angolo.

Autobus: linee speciali collegheranno il cuore pulsante di Roma con le zone periferiche e le stazioni ferroviarie per permettere una copertura capillare della città. Dimenticatevi delle distanze:in questo modo potrete raggiungere qualsiasi punto della Capitale con estrema facilità.

Ferrovie: che vogliate raggiungere le zone limitrofe o godervi un’atmosfera diversa, le ferrovie saranno al vostro fianco. La ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo, la ferrovia Metromare e la ferrovia Termini-Centocelle saranno attive con orari speciali per tutta la notte, offrendo collegamenti comodi e veloci.

ZTL: niente vincoli di orario o di zona, la Zona a Traffico Limitato sarà sospesa per tutta la notte di Capodanno, regalandovi la libertà di muovervi in auto in tutta la città. Dimenticatevi delle preoccupazioni del parcheggio e lasciatevi guidare dalla magia di Roma.

Servizi di sharing: per gli amanti dell’ecosostenibilità e della flessibilità, il bike sharing sarà potenziato consentendovi di spostarvi in città in modo ecologico e veloce, anche nelle ore notturne. Pedalando tra le vie illuminate della città potrete vivere un Capodanno green e indimenticabile. E per chi arriva da fuori città o desidera una maggiore flessibilità negli spostamenti, anche l’offerta di car sharing sarà incrementata. Potrete noleggiare un’auto in qualsiasi momento e raggiungere con facilità qualsiasi destinazione, senza dovervi preoccupare di nulla.

Taxi: avete bisogno di un servizio rapido e confortevole? Le corse in taxi nella notte di Capodanno saranno particolarmente economiche, saranno infatti scontate del 50% per rendere questo servizio ancora più accessibile a tutti. Potrete in questo modo raggiungere la vostra destinazione in tutta comodità e sicurezza, senza gravare eccessivamente sul vostro budget.

Un Capodanno inclusivo per tutti: perché il Capodanno sia davvero una festa per tutti, il Comune di Roma ha pensato anche alle persone con disabilità. Le corse in taxi saranno gratuite per loro, perché il Capodanno sia inclusivo e accessibile a tutti, senza barriere di alcun tipo.

