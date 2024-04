Minacce all’ex presidente Izzo in Comune: assolti tre tifosi della Curva Sud

AVELLINO- Assolti perche’ il fatto non costituisce reato dall’accusa di minacce. Questa la decisione del Tribunale di Avellino nei confronti di tre tifosi della Curva Sud finiti a processo per aver minacciato uno dei due soci dell’Idc (al cinquanta per cento) Luigi Izzo, all’epoca dei fatti ai vertici dell’Avellino Calcio. Si tratta di Frank Pennisi e Francesco Pace, difesi dall’avvocato Fabio Tulimiero e Eduardo Iannuzzi, difesi dall’avvocato Nicola D’Archi. I fatti si riferiscono a quanto avvenuto Il 26 febbraio 2020, quando il sindaco di Avellino Gianluca Festa convocò Izzo Luigi che era uno dei soci della società Idc che controllava interamente l’Avellino calcio per un confronto rispetto a indiscrezioni di stampa, a quell’incontro anche i tifosi vennero autorizzati a partecipare. Izzo dopo essere stato ascoltato in Questura per la vicenda, aveva denunciato che in quella sede venne aggredito e minacciato pubblicamente dai tifosi esponenti della Curva Sud avellinese. Dopo quattro anni di processo, nei quali si e’ fatto anche riferimento ai video della vicenda, visto che erano presenti molti giornalisti, le difese dei tre imputati hanno dimostrato che non c’era stata nessuna minaccia in quella sede. Izzo ha partecipato al processo, costituendosi parte civile e chiedendo anche il risarcimento. Anche la Procura aveva chiesta la condanna. Ora si attendono le motiva.