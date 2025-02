Milano è biancoverde: l’Avellino Basket batte l’Urania

All’Allianz Cloud di Milano l’Avellino Basket ha affrontato l’Urania in un match spareggio per l’accesso ai playoff. La gara è terminata con il successo irpino 76-85. Alla luce di questo risultato i biancoverdi si portano avanti 2-0 negli scontri diretti raggiungendo a quota 32 punti in classifica i lombardi. Una partita interpretata ed approcciata bene dalla squadra di Crotti, tuttavia le varianti tattiche e la zona di Milano hanno messo in difficoltà gli avellinesi. I biancoverdi hanno come al solito giocato di squadra, trovando una prestazione importante, in un momento clou, da Sabatino, che ha finito per meritare i minuti finali costringendo Crotti a gicoare con Lewis da ala forte e tenere in panchina Earlington.

LA CRONACA

Partenza subito forte degli uomini biancoverdi, che scaldano i motori con cinque punti di fila firmati Earlington e Jurkatamm. La riposta dei padroni di casa guidata da Potts, che replicano e con un 9-2 di portando a condurre 9-7. Il match prosegue sul filo dell’equilibrio, con le due squadre imprecise dalla lunga distanza, ma presenti con i lunghi sotto i tabelloni. Avellino piazza un secondo break portandosi sul 13-22. Il quarto si chiude con il vantaggio dell’Avellino Basket 18-28 con due triple di fila di Jurkatamm, per far saltare la zona avversaria.

Il secondo periodo si apre con una tripla di Sabatino a coronamento di una buona circolazione di palla dell’Avellino Basket, che porta gli ospiti sul + 13 (18-31). Milano sfrutta gli errori irpini, che devono rinunciare per falli a Nikolic ed Earlington, così i biancorossi accorciano sul 27-31. L’inerzia è favorevole ai padroni di casa, che allungano il break arrivando sul -2 (32-34). L’uscita dal time-out vede Milano impattare sul 34-34, poi Lewis, Maglietti e Bortolin restituiscono il +7 (34-41) all’Avellino Basket costringendo coach Cardani al timeout. Si va al riposo con Avellino Basket avanti 40-47.

L’avvio di ripresa è meno scoppiettante, le due compagini impiegano tempo per trovare il canestro. Al quinto minuto il team di coach Crotti è avanti 51-47. Udanoh, Leggio e Amato sono i trascinatori della squadra di casa, che mette il naso avanti con la schiacciata di Udanoh per il 52-51. Gli irpini sanno reagire e riescono a chiudere il terzo periodo con un possesso di vantaggio 57-60.

L’ultimo quarto è ricco di tensione, Sabatino con decisione dalla lunga distanza permette ad Avellino di restare sul + 4 (60-64). Al quinto minuto il punteggio vede sempre gli irpini avanti 64-68. Coach Crotti abbassa il quintetto e schiera Lewis da ala forte, per provare a mischiare le carte di un match equilibrato. Sono Mussini e Lewis a spaccare la partita con due triple spingendo Avellino sul +7 (70-77). Lo strascico dei liberi rallenta solo i festeggiamenti dell’Avellino Basket, che espugna l’Allianz Cloud 76-85.

PARZIALI: 18-28; 22-19; 17-13; 19-25

Urania Milano: Cesana 3, Potts 16, Leggio 11, Amato 18, Udanoh 15, Cavallero 4, Maspero 8, Ndizie 1

All. Marco Cardani

Avellino Basket: Lewis 17, Jurkatamm 15, Sabatino 11, Mussini 18, Earlington 2, Maglietti 3, Verazzo n.e. Bortolin 16, Nikolic 3, Chinellato

All. Alessandro Crotti

Arbitri: Gianluca Gagliardi, Alberto Perocco, Paolo Puccini