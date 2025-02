Ancora senza esito le ricerche dell’ottantunenne scomparso

PAROLISE- Non hanno dato ancora nessun esito le ricerche di Raffaele Petroccione, 81 anni, il maestro falegname di Fontanarosa che dal 13 febbraio si è allontanato da una struttura di Parolise. Da quel momento di lui non si sono avute più sue notizie. Anche oggi tutti gli uomini e i mezzi impegnati da giorni nelle ricerche sono stati in campo per scandagliare la zona dove l’anziano e’ stato avvistato per l’ultima volta. Come riportato nell’appello sulla home del programma Rai “Chi l’ha Visto?”, Raffale “Non ha con sé i documenti né il cellulare. I familiari temono che possa essere in difficoltà. Cammina con andatura curva”. Al momento in cui scriviamo non ci sono ancora comunicazioni su sviluppi positivi delle ricerche. Sia la Protezione Civile che i Vigili del Fuoco stanno impegnando personale e tecnologie per ritrovare l’ottantunenne.