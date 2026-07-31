Migliaia di file pedopornografici nel cellulare, cinquantenne arrestato dalla Polizia

ARIANO IRPINO- Il gip del Tribunale di Benevento ha convalidato l’arresto di un cinquantenne di Ariano Irpino eseguito dalla Polizia Postale per il reato di detenzione di materiale pedopornografico, contestata in una indagine della Procura di Napoli (competente per Distretto). Al termine della perquisizione a suo carico e al sequestro di alcuni cellulari, gli agenti della Polizia Postale avrebbero rinvenuto all’interno dei dispositivi migliaia di file, con immagini e foto di scene con minori impegnati in atti sessuali. Arresto in flagranza per il cinquantenne , che questa mattina, difeso dall’avvocato Alessio Lazzazzera, che avrebbe escluso di aver scambiato o messo in rete il materiale scaricato. Una versione a cui il Gip del Tribunale di Benevento evidentemente non ha creduto. La vicenda potrebbe finire davanti al Tribunale del Riesame.