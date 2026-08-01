Tutela animale, tavolo istituzionale tra Commissione e Regione: nel mirino servizi veterinari e contrasto al randagismo

Su iniziativa della Commissione Componenti della XXII Commissione Tutela e Diritti degli Animali – Intergruppo Parlamentare Aree Fragili e Isole Minori, rappresentata da Matteo Pinchera e Sara Spiniello e Angelo mollica , si è svolto un importante incontro istituzionale con l’On. Carlo Ceparano, Consigliere regionale e Vice Presidente della V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale.

L’incontro, promosso dalla Commissione, ha visto la partecipazione del Sindaco di Monteforte, Fabio Siricio, dell’Assessora Francesca De Santis e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Lacedonia, con l’obiettivo di portare all’attenzione della Regione le esigenze e le proposte dei territori in materia di tutela e benessere animale.

Nel corso del confronto sono stati affrontati numerosi temi strategici, tra cui il potenziamento del servizio H24 della clinica veterinaria di Monteforte, la definizione di progettualità che i Comuni potranno candidare a finanziamento regionale, il rafforzamento delle azioni di contrasto al randagismo, la promozione delle campagne di sterilizzazione e microchippatura, il sostegno alle adozioni responsabili, il miglioramento della collaborazione tra istituzioni, servizi veterinari e associazioni del territorio, nonché iniziative volte a diffondere una maggiore cultura del rispetto e della tutela degli animali.

La Commissione ha raccolto e rappresentato al tavolo istituzionale le richieste avanzate dalle amministrazioni locali, favorendo un dialogo costruttivo con il Consigliere regionale Carlo Ceparano. Il confronto si è rivelato particolarmente proficuo e ha posto le basi per l’avvio di un percorso condiviso che porterà, nei prossimi mesi, alla definizione di ulteriori passaggi operativi e progettuali.

«La tutela degli animali rappresenta un tema che coinvolge non solo il benessere animale, ma anche la salute pubblica, la sicurezza delle comunità e la qualità della vita dei cittadini. Per questo continueremo a promuovere momenti di confronto tra istituzioni locali e regionali, affinché le esigenze dei territori possano tradursi in interventi concreti e in politiche sempre più efficaci», dichiarano Matteo Pinchera e Sara Spiniello.

L’incontro conferma la volontà della Commissione di svolgere un ruolo di raccordo tra le amministrazioni locali e le istituzioni regionali, con l’obiettivo di trasformare le istanze dei territori in azioni concrete a favore della tutela degli animali, della prevenzione del randagismo e del rafforzamento dei servizi veterinari, valorizzando il principio di una collaborazione istituzionale stabile e orientata ai risultati.