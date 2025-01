Mid, Esposito: ”Irpinia News il giornale dell’inclusione”

Esposito M.I.D.:” Irpinia News il giornale dell’inclusione e l’eco alla voce del M.I.D. delle stesse Persone con Disabilità!”.

A congratularsi e ringraziare tutta la redazione di IrpiniaNews, il giornale diretto dal Direttore Dr.ssa Ilenia Gubitosa, per la sensibilità e vicinanza al mondo delle problematiche con disabilità il Presidente Regionale della Campania del Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito, che da sempre e fin dall’inizio del suo mandato ha raccolto non solo parole di conforto e di incoraggiamento per il lavoro svolto sul territorio provinciale di Avellino e regionale ma anche per la serietà e la correttezza oltre che disponibilità nel dare priorità e risalto alle svariate attività di politica sociale e di denuncia delle violazioni dei diritti promosse anche quotidianamente e a più riprese dallo stesso movimento da me rappresentato dal Direttore Ilenia Gubitosa e da tutti i suoi validi collaboratori, i quali ogni giorno dedicano il loro prezioso tempo e spazio per far giungere quanto più chiara e possibilmente corretta all’elettore i nostri contenuti.

Insieme al Direttore Ilenia Gubitosa desidero in questa lettera aperta, della quale ne chiedo gentile pubblicazione, ringraziare anche tutti i suoi validi collaboratori da Cinzia Colarusso a Renato Spiniello, Mario D’Argenio e Attilio Ronca, persone gentili e altrettanto sensibili e disponibili insieme e nella misura dello stesso loro direttore alle tematiche disabilità: una sensibilità e un interesse smisurato dimostrato dalla redazione di Irpinia News che ringrazio e sono riconoscente dal profondo del mio cuore, con la quale mi scuso per il disturbo anche quotidiano di invio note, da oltre dieci anni rivolto ogni istante della giornata da persona con disabilità in prima persona alle fasce deboli. Da parte mia proseguirò spedito e determinato con onestà nel provare a dar voce ancora a chi non ha voce conclude Esposito.