Fuga di gas sulla rete a Summonte: caschi rossi in azione

SUMMONTE- La rottura di una tubazione principale sulla rete che fornisce il metano a Summonte fa scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino e della ditta fornitrice, che hanno lavorato per la messa in sicurezza della zona. I caschi rossi sono intervenuti subito dopo le ore 14:00 di oggi nel territorio del comune di Summonte, in via Marroni, a seguito di una fuga di gas provocata dalla rottura della tubazione principale che fornisce metano al comune. Due squadre, inviate dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, hanno provveduto a delimitare l’area per evitare ulteriori rischi. È stato richiesto l’intervento della ditta fornitrice del gas, che ha inviato operai specializzati da Potenza per riparare il guasto e ripristinare le normali condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Avellino e della Stazione di Summonte, che hanno provveduto a chiudere il traffico a monte e a valle della strada interessata dalla perdita.