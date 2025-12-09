Micillo (M5S): “Fico proclamato Presidente. Ora al lavoro per una squadra forte, competente e vicina ai cittadini”

«Quella di oggi non è solo una data formale, ma l’inizio di un nuovo cammino per la Campania. Con la proclamazione di Roberto Fico a Presidente della Regione, si apre una fase fondata sull’ascolto dei territori, sulla partecipazione, il contrasto alle diseguaglianze» — dichiara Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Campania.

«A Roberto Fico va il nostro augurio più sincero di buon lavoro. Ha portato avanti una campagna elettorale intensa, fatta di idee e di confronto. Ora, con lo stesso spirito, siamo certi che sceglierà una squadra di governo all’altezza della sfida: competente, autorevole e determinata a rispondere alle esigenze della comunità e del territorio»

«Abbiamo davanti sfide enormi: dalla sanità pubblica ai trasporti, dalla tutela dell’ambiente alla lotta alle disuguaglianze. Il Movimento 5 Stelle ci sarà, ogni giorno, con spirito di servizio e senso di responsabilità. I cittadini ci hanno dato fiducia: ora tocca a noi trasformarla in risultati concreti.»

«Noi siamo pronti a lavorare, insieme a Fico e alla nostra squadra, per costruire una Regione più giusta, più moderna, più vicina alle persone» — conclude Micillo.