Blitz antidroga, sette misure cautelari per un gruppo che spacciava cocaina e hashish

AVELLINO- Disarticolato da Carabinieri e Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli un gruppo che avrebbe organizzato un’attività di spaccio di cocaina e hashish tra Avellino, Chiusano San Domenico e Forino operante tra marzo e ottobre del 2021. Sette misure cautelari, quelle eseguite la notte scorsa dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino nei confronti di altrettanti indagati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio (art.74) e detenzione ai fini dello spaccio (art.73). L’indagine coordinata dal pm antimafia Anna Frasca e condotta dai militari del Nucleo Investigativo aveva già portato ad una serie di sequestri nel periodo di contestazione degli episodi di spaccio e di operatività della presunta associazione. L’Antimafia ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare in carcere, quella firmata dal Gip del Tribunale di Napoli Linda Comella. Si tratta della terza indagine per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo sul territorio avellinese negli ultimi mesi.