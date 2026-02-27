Michele Gubitosa confermato Vicepresidente del Movimento 5 Stelle

“La conferma nel ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle mi riempie di gioia e di orgoglio”. Così in un post Facebook l’onorevole Michele Gubitosa, che continua: “Il primo sentimento, però, è la gratitudine: verso il Presidente Conte, che mi ha voluto ancora una volta al suo fianco, e verso la comunità M5S, che ha votato il suo sostegno al nuovo Direttivo. Ho sempre lavorato con passione e dedizione, la fiducia del Presidente e del nostro popolo mi ripaga di quanto fatto fino a oggi e mi sprona a proseguire su questa strada. Continuerò nel mio impegno, anima e corpo, per contribuire a realizzare un Movimento 5 Stelle sempre più forte, sempre più unito, sempre più moderno. Sarà un grande onore, per me, dare ancora voce alle vostre idee e lottare insieme per i nostri sogni”