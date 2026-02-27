Dopo migliaia di chilometri al servizio della Giustizia, Tommaso Lettieri saluta il Tribunale

AVELLINO- Quanti chilometri abbia percorso in questi anni al servizio della Giustizia Tommaso Lettieri e’ difficilmente calcolabile. Quello che invece è certo, che da domani uno di quelli che potrebbe essere definito un “decano” tra il personale amministrativo di Piazzale De Marsico non sarà al suo posto a dispensare qualche sorriso e a mettersi in marcia per il Tribunale per raggiungere Napoli o qualche carcere del Distretto. Si può pensare che ci siano ruoli minori nel servizio della Giustizia. Ma quello di Tommaso, come di tanti suoi colleghi e’ un lavoro silenzioso, spesso sottovalutato, che però per muovere (in questo caso trattandosi di un’autista in tutti i sensi) la macchina della Giustizia. Quarantatre’ anni di servizio, prima al Tribunale di Milano, negli anni difficili dalle Br a Mani Pulite, Tommaso e’ stato anche autista dell’allora Procuratore Aggiunto Francesco Saverio Borrelli, che diventerà il capo della Procura e del pool di Mani Pulite e di Ilda Boccassini, magistrato antimafia. L’ultimo giorno nel Palazzo di Giustizia per Tommaso, che negli ultimi due anni ha macinato chilometri da Avellino a Napoli per i maxiprocessi alla camorra, quello di Isochimica e al Nuovo Clan Partenio. Avrà più tempo ora per i suoi affetti e la sua passione, l’Avellino. In Tribunale mancherà sicuramente ai vecchi e ai giovani colleghi.