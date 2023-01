Metro leggera, slitta la riattivazione del pre-esercizio. I lavori di di potatura degli alberi in corrispondenza di alcuni tratti della linea elettrificata e dell’esecuzione dei lavori di fibra ottica lungo via Colombo non sono stati ancora ultimati e, per questo motivo, è stato necessario differire la riattivazione del pre-esercizio a lunedì 9 gennaio.

L’azienda regione di TPL nei giorni successivi alla ripresa della verifica del “sistema di trasporto a basso impatto ambientale” procederà ad inoltrare richiesta di nullaosta all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), necessario per poter avviare l’esercizio e consentire le corse con utenti a bordo.