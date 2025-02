Meteopepp trova e restituisce un portafoglio con quasi duemila euro

Meteopepp trova e restituisce al legittimo proprietario un portafoglio con quasi duemila euro. La storia è stata raccontata dal giornalista Ottavio Giordano sui canali di Telenostra. Giuseppe Giaquinto, 63 anni, residente nel capoluogo e conosciuto in città come Meteopep per la sua passione per la meteorologia, ha compiuto un gesto civico di grande valore.

Giuseppe ha trovato un portafoglio smarrito nella centrale Piazza Libertà e lo ha consegnato alla Polizia Municipale, che, grazie ai documenti di riconoscimento, lo ha restituito al proprietario, uno stimato professionista. Quest’ultimo ha ora chiesto di incontrare Meteopepp per ringraziarlo personalmente del suo gesto esemplare. Un gesto che si aggiunge a quelli altrettanto esemplari compiuti qualche mese fa dalle tre studentesse di Ariano e dai ragazzi di Pratola Serra.