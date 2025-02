Forza Italia: ad Avellino arriva il Ministro degli Esteri e Vicepremier Tajani

Il Ministro degli Esteri e Vice Presidente del Consiglio, Antonio Tajani, sarà ad Avellino il prossimo 22 febbraio per presiedere il congresso provinciale di Forza Italia. L’annuncio arriva dal commissario provinciale del partito, Angelo Antonio D’Agostino, a cui i vertici nazionali hanno affidato lo scorso luglio la guida del coordinamento provinciale irpino e la gestione della fase di tesseramento.

“In questi ultimi sette mesi – afferma D’Agostino – abbiamo registrato in tutta la provincia di Avellino un interesse crescente nei confronti di Forza Italia, con un numero di adesioni che ha superato ogni aspettativa. Non solo tantissimi cittadini hanno accolto il nostro invito a impegnarsi attivamente nel partito, ma anche numerosi amministratori locali hanno dato un contributo decisivo al rafforzamento della nostra presenza sul territorio. Grazie al loro impegno, oggi Forza Italia è radicata in ben 105 comuni irpini, un risultato significativo che testimonia il crescente entusiasmo verso un partito moderato, liberale e riformista, sempre più punto di riferimento per chi crede in un’azione politica concreta e responsabile.”

“Ai lavori – aggiunge D’Agostino – prenderà parte l’onorevole Fulvio Martusciello, nostro Coordinatore regionale; con lui Forza Italia ha consolidato la sua presenza in Campania, trasformandola in una realtà politica sempre più attrattiva. Grazie a una strategia basata sul radicamento territoriale, sul coinvolgimento di amministratori locali, il partito ha registrato una crescita costante. Il suo impegno ha reso la Campania un modello di riferimento per il centrodestra moderato, rafforzando il ruolo di Forza Italia come forza centrale della coalizione.”

“Il Ministro Tajani, che ci onorerà della sua presenza e presiederà il nostro congresso – prosegue D’Agostino – è il principale artefice della crescita di Forza Italia. La sua leadership ha rafforzato l’identità del partito, rendendolo un punto di riferimento per i moderati e per tutti coloro che vedono nella politica un mezzo per rispondere alle reali esigenze dei cittadini. Il successo della nostra campagna di tesseramento e l’adesione di tanti sindaci e amministratori locali sono il frutto di questa azione e dell’impegno instancabile dell’onorevole Fulvio Martusciello. Il congresso provinciale – conclude – sarà un’importante occasione per consolidare questo percorso e delineare insieme le strategie future del partito nella nostra provincia.”

Il Congresso provinciale di Forza Italia si terrà il 22 febbraio 2025, a partire dalle ore 9:30, presso la sala convegni del ‘Bel Sito’ Hotel di Manocalzati.