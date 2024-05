Meteo: la domenica inizia soleggiata ma sono previsti rovesci

Questa ultima domenica di maggio comincia soleggiata in Irpinia, temperature piacevoli, intorno ai 20 gradi, ma nel corso della giornata il meteo è destinato a cambiare.

Secondo il Bollettino meteorologico dell’Osservatorio di Montevergine emesso il 24/05/2024 alle ore 23:55 “Il Mediterraneo centrale è alle prese con una circolazione ciclonica, che in questi giorni darà luogo a condizioni di instabilità anche in Irpinia”.

Previsioni per oggi, Domenica 26 Maggio 2024: ad iniziali condizioni di tempo soleggiato, seguirà lo sviluppo di nubi a carattere cumuliforme. Queste, nel pomeriggio, daranno luogo a precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni tenderanno a cessare in serata. Temperature: in lieve calo nei valori minimi. Venti: in prevalenza settentrionali, da deboli a moderati.