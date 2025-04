Sorride anche il meteo: in Irpinia Pasquetta senza pioggia

Un conflitto che va avanti da sempre, quello tra la pioggia e la giornata di Pasquetta. Quest’anno, il sole fa capolino tra le nuvole, nonostante le prime previsioni supponessero tempo incerto.

Ad Avellino sarà una giornata con qualche nube sparsa, le temperature oscilleranno tra 9° e 23°, stazionarie e con valori superiori alla norma per il periodo. Nuvolosità sparsa al mattino e al pomeriggio, compatta alla sera. La temperatura massima verrà registrata intorno alle ore 14, giusto in “tempo” per il pranzo di Pasquetta.

Venti moderati provenienti da Est-Nord-Est al mattino e pomeriggio, leggermente più intensi la sera.