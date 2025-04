Carabiniere si toglie la vita in caserma, Arma e Valle Caudina in lutto per Pasquale

CERVINARA – Si è tolto la vita all’interno della caserma in cui prestava servizio con la sua pistola di ordinanza: il gesto estremo di Pasquale T, quarantadue anni, originario di Cervinara e padre di due bambini, carabiniere in servizio ad Acerra, resta ancora senza una spiegazione.

La tragedia ha colpito le comunità del napoletano e della Valle Caudina. Il gesto estremo è avvenuto nelle prime ore della mattinata nella sede dell’Arma di Acerra. Una vicenda che ha lasciato profondo sgomento tra i colleghi e nella comunità della Valle Caudina. Al momento non sono ancora emersi elementi chiari sulle cause che possano aver spinto il militare a compiere un gesto tanto estremo. La salma è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.