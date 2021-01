Meteo Irpinia, il sole di oggi presto lascerà spazio a pioggia e freddo

Il sole di queste ore ore lascerà ben presto spazio a pioggia e a un brusco calo di temperature in Irpinia. Sull’Europa è in arrivo un affondo artico continentale di matrice russa che tuttavia non avrà come obiettivo principale l’Italia ma i Balcani, la Grecia e la Turchia.

METEO IRPINIA – Già tra il pomeriggio e la sera di oggi il termometro scenderà sotto i 3°C, mentre dal fine settimana per la prima volta in questa stagione invernale si toccheranno gli 0°C. Domani e venerdì tornerà anche la pioggia che nel nuovo anno non ha ancora abbandonato Avellino e provincia. Altissimo il rischio neve nel week-end nelle zone interne della Campania, tra cui Alta Irpinia, Sannio e Matese.