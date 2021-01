Attualità Licenza di Gioco D’azzardo AAMS in Italia 13 Gennaio 2021

E’ dal 2006 che l’Italia affida il totale controllo sul gioco d’azzardo all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, più nota come AAMS. Il suo compito è da sempre quello di controllare il mercato del gioco d’azzardo online, attribuendo licenze a tutti gli operatori che sono capaci di soddisfare i requisiti necessari.

Si parla prima di tutto di sicurezza al gioco, di verifica e massima trasparenza rispetto a ogni attività che viene svolta per una scommessa via web. Ma non è tutto: agisce anche sul monitoraggio di tutte le lotterie nazionali e spazia dai casino online alle sue più importanti varianti. Ciò comprende le slot machine, le roulette, il videopoker e le scommesse a distanza su numerose discipline.

La regolamentazione è necessaria per contenere i possibili pericoli per un settore che si è ampiamente ingigantito, effettuando così anche il controllo sulle procedure e di tutte le transazioni effettuate dai portali. Giocare online per qualsiasi giocatore vorrà dire entrare in un mondo virtuale sentendosi tutelato fin dal momento della registrazione. E l’esperienza di gioco è degna di un vero e proprio casinò terrestre. Vediamo allora insieme quali sono i vantaggi e gli svantaggi legati alla licenza AAMS.

Panoramica Generale AAMS

E’ capitato a tutti, almeno una volta, di essersi scontrati con i cosiddetti siti oscurati, ovvero quelle piattaforme che non possono operare in Italia. Ciò avviene quando non vi è la possibilità di operare legalmente nel nostro Paese. Solo dopo aver risposto positivamente alla fase di controllo e verifica un sito potrà offrire le sue promozioni e soluzioni di gioco anche nel nostro Paese. Ottenendo poi conseguentemente la tanto ambita licenza. Le dure regole di AAMS hanno un solo obiettivo: promuovere il gioco legale, soddisfando i gamer durante ogni attività di intrattenimento e scommesse.

E’ doveroso però fare un’altra precisazione: l’AAMS non è la sola licenza legale. Ci sono infatti molti altri casinò online stranieri non AAMS che sono sicuri e offrono tutela ai giocatori. L’importante è scegliere queste piattaforme verificando che dispongano di una regolare licenza.

Vantaggi

Partiamo da un enorme beneficio: l’intero sistema di gioco è completamente regolamentato grazie all’accesso ai server dei suoi casinò che sono così scansionati e verificati in modo costante. E tutto ciò ci porta al vantaggio numero due: la protezione dei clienti che si iscrivono, investono soldi e scommettono. Le analisi sono fatte anche sui depositi e i prelievi dei giocatori in modo da avere sempre massimo ordine sulle transazioni in entrate e in uscita. I pagamenti sono garantiti e le regole rigorose servono per fare ordine e dare alle piattaforme la possibilità di intervenire qualora un giocatore mostri eventuali problemi.

L’Autorità richiede ai casinò già presenti e nuovi di eseguire procedure trasparenti, sicure verso i giocatori registrati su un sistema centralizzato che è controllato dallo Stato. In tal modo è resa praticamente impossibile l’esecuzione di frodi ai danni degli iscritti. A rendere possibile tutto questo processo sono anche i software dei casinò con licenza che non hanno solo il compito di proporre soluzioni di gaming interessanti, ma soprattutto offrire varietà, qualità e affidabilità.

Svantaggi

Dopo una lunga lista di vantaggi non poteva mancare la segnalazione di poche, ma pur sempre presenti, note dolenti. I giocatori sono quindi tutelati dai rischi, ma hanno la consapevolezza di poter giocare legalmente solo su pochi casinò con licenza AAMS.

Al momento infatti troviamo diversi nomi di grande prestigio, ma la lista è ridotta. E ridotte sono anche le promozioni dei bonus offerti, poiché vi sono limiti importanti per tutti i giocatori. Le offerte infatti sono spesso molto simili tra loro poiché non vi è la possibilità di promuovere troppo il gioco in Italia. La concorrenza è ridotta ai minimi termini.