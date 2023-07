Meteo: fine settimana soleggiato, temperature fino a 33°. La “cartolina” da Montevergine

Che tempo farà in questo fine settimana sulla provincia di Avellino? Secondo il bollettino meteorologico a cura di Vincenzo Capozzi, Presidente dell’Associazione no-profit “MVOBSV”, l’espansione di un promontorio anticiclonico darà luogo a condizioni di stabilità atmosferica.

Per oggi, sabato 8 luglio, sono attese condizioni per lo più soleggiate, fatto salvo il transito di rapidi addensamenti nuvolosi, per lo più stratiformi, nelle ore mattutine. TEMPERATURE: minime in lieve aumento, massime in leggera flessione. VENTI: in prevalenza nord-orientali, deboli o al più localmente moderati.

Per domani, domenica 9 luglio, si prevedono condizioni di cielo sereno per l’intero arco della giornata. TEMPERATURE: minime stazionarie o in lieve calo, massime in leggero aumento. VENTI: in prevalenza nord-orientali, deboli.

Sempre bella la “cartolina” offerta dalle webcam dell’Osservatorio “MVOBSV” sul Santuario di Montevergine. E visto che le temperature oggi potrebbero arrivare fino a 33 gradi forse una gita in montagna sarebbe l’ideale.